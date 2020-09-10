5 gün devam eden yangını söndürmek için canla başla çalıştılar
Hatay Samandağ'da çıkan ve 5 gün süren orman yangının kontrol altına alınması için ormancılar, gece gündüz demeden mücadele etti. Orman yangınlarını söndürmeyi vatan savunması olarak görev alev savaşçıları, 93 saat dinlenmeden çalıştı.
Alevlerin üzerine gittiler, saatlerce dinlenmeden mücadele ettiler, ateşin önünü kestiler. Yeşili, doğayı korumak için canla başla çalıştılar.
Onlar Hatay Samandağ yangınının gizli kahramanları olan Orman Bölge Müdürlüğü personeli. Tam 93 saat boyunca yangını söndürmek için canla başla seferber oldular.
Hatay'daki mücadele 5 gün sürdü. Ormancılar, yangında, alevlere, sıcak havaya ve zorlu arazi şartlarına karşı mücadele etti. Alevlerin önünü kesebilmek için karşı ateş kullanıp, 150 kilometrelik yol açtılar.
Yılmadılar, yorulmadılar...
Yangın söndü ama iş bitmedi. Olası yangınlara karşı kulakları her an telsizde, her an teyakkuzdalar.
Ateş savaşçıları, yangın riskinin yüksek olduğu bugünlerde 7/24 tüm Türkiye'de nöbet tutmaya devam ediyor.