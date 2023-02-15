Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
45 yaşındaki kadın depremin 222. saatinde kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 222. saatinde 45 yaşındaki Melike İmamoğlu yıkılan binanın enkazından kurtarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 45 yaşındaki Melike İmamoğlu, arama kurtarma ekiplerinin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu depremin 222. saatinde enkazın altından kurtarıldı.
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