Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 yaşındaki Saliha'nın tarım ilacından öldüğü kesinleşti
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de 2 yıl önce nar yedikten sonra öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda, Çakır'ın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü tespit edildi.
4 yaşındaki Saliha Çakır, 30 Ekim 2019'da Yeşilhisar ilçesinde karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu kötüleşen minik Saliha doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Saliha'nın ölüm nedeniyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Nara sıkılan tarım ilacı nedeniyle öldüğü belirlendi
Jandarma ekipleri ailenin yediği narlardan örnek aldı, örnekler Ankara Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Saliha'nın yediği narda ölümüne yol açan kimyasal maddelerin bulunduğu belirlendi.
İncelemeler sonucu küçük kızın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kayseri
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