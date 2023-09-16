4 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Bolu, Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Adana

Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir

Menderes ilçesinin, Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 16 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Ankara

Kızılcahamam'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Meşeler Yaylası Akyarma mevkisinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

4 ilde ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.