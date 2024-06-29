4 ilde orman yangını

İzmir'in Menderes İlçesi Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Menderes Belediye Başkanı Çiçek'ten açıklama

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi. Alevlere, 70 kişiden oluşan ekipler, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 6 helikopter, 2 uçak, 3 dozer ve 2 greyderle müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bursa

Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve 9 su tankeriyle müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ise ekiplere teşekkür ederek, ayran ve meyve ikramında bulundu.