4 ilde kar yağışı 527 yolu ulaşıma kapattı

Van’da dün etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Başkale’de 25, Çaldıran 41, Erciş’te 48, Gürpınar’da 21, İpekyolu’nda 8, Muradiye’de 19, Özalp’te 17, Saray 12 ve Tuşba ilçesinde ise 8 olmak üzere toplam 199 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Merkezde 20, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 18, Digor'da 8, Kağızman'da 7, Sarıkamış'ta 5, Selim'de 2, Susuz'da ise 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Iğdır-Ardahan

Yoğun tipi dolayısıyla Iğdır'da 36, Ardahan'da da 209 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.