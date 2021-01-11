Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün gizli sorumluları da bulunuyor.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bursa merkezli İzmir, Ankara ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün gizli askeri yapılanmasında yer aldıkları, ardışık aranma kaydı ile "Bank Asya artıran hesabı" bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 17 kişi yakalandı.
Aralarında bir muvazzaf kurmay yarbay, açığa alınmış astsubay, kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi, bir doktor, 2 öğretmen ve gizli sorumlularının da bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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