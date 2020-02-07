Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü, Demirci ilçesinde etkili olan şiddetli sağanağın yerini kar yağışına bırakması üzerine, ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yunusemre İlçesindeki 35 mahallede de, kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Denizli

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.

Burdur

Burdur'un Altınyayla ilçesinin tamamı ile Çavdır ve Gölhisar ilçelerindeki taşımalı eğitim yapan okullarda da bugün eğitim yapılmayacak.

Erzincan

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği bildirildi.