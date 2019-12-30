Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu DEAŞ’lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti baskın yapıldı.

Baskın yakalanan 2’si Irak, 4’ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.

Kayseri'de 9 Iraklı gözaltına alındı

DEAŞ'a yönelik bir diğer baskın ise Kayseri'de yapıldı.

Terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 Irak uyruklu şüpheli Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün şafak vakti operasyonuyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Batman'da 22 şüpheli yakalandı

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.

400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara

Yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 50 yabancı uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30'u Irak, 2'si Suriye, biri Fas uyruklu olmak üzere 33 zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA