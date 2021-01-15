Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta 37 yol ulaşıma kapandı

Kurak geçen kışın ardından geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı Sivas kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana caddelere ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler tarafından temizlenen kar kütleleri iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek kent merkezi dışında bulunan Sivas Belediyesi Kar döküm merkezine taşınıyor.

Sivas merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, bölgede iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de 289 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönden etkiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Saat 08.00 itibarıyla merkezde 21 köy ve 47 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra, Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

Hakkari Valiliği, kapanan 289 yerleşim yolunun yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte 2 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte 86 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezi de beyaza büründü.

Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. İş yerlerini açmaya çalışan esnaf ise kapı önlerinde biriken karı temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 30, Malazgirt’te 19, Varto’da 25, Korkut’ta 11, Hasköy’de 1 köy olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını açıkladı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’de kar 132 köy yolunu ulaşıma kapattı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Gece de etkisini ara ara sürdüren kar yağışı nedeniyle şu ana kadar merkezde 8, Pülümür’de 40, Ovacık’ta 32, Nazımiye’de 21, Hozat’ta 17, Mazgirt’te 13, Çemişgezek’te ise 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunu kullanan ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verildiği, karayolları ekiplerinin de yollarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.