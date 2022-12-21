Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilçede eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı.
Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
Adana
Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.
Etiketler: Adana Kahramanmaraş Kar Yağışı Meteoroloji
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