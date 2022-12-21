Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı.

Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Adana

Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.