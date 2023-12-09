Hafif Yağmurlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.12.2023 09:30

34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Batı Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulunuldu.

34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için "sarı", Adana, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Mersin ve Sakarya için "turuncu" uyarıda bulunuldu.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Marmara'da kar yağışı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
AK Parti Aday Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor
11:18
ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Bakan Bolat ile görüştü
11:13
KOBİ'lere 6 ülkedeki işletmelerle iş birliği imkanı
11:09
Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı
11:06
Diyanet "Kudüs Biyografisi" hazırlıyor
10:58
ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden: Beni öldürmeye çalışıyorlar
New York'ta Filistin'e destek gösterisi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ