İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi ve yöneticisi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahısların saklandıkları 33 hücre evi tespit edildi.

Gece saatlerinde belirlenen adreslerde saklandıkları tespit edilen 30 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında, hücre evinde saklanan 22 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan arama neticesinde yaklaşık 350 bin lira değerinde dolar, euro ve ziynet eşyası ele geçirildi. Arama yapılan adreslerden birinde tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulundu.

Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan yoğun çalışmalar neticesinde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan yoğun çalışmalar neticesinde