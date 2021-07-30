İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin ve piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Bu kapsamda, Çanakkale genelinde ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında orman yangınlarında kullanılabilecek her türlü araç ve gerecin görevli elemanlar ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi kararlaştırıldı.

Orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesine, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasına, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulmasına karar verildi.

Çöp depolama alanlarında önlem alınacak

Belediyelerin sorumluğundaki çöp depolama alanlarının etrafında belediyeler tarafından yangın koruma bandı oluşturulması, orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek nitelikte balya makinelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü takibinin ve kontrolünün yapılması, ormanlara sınır anız tarlalarının sahipleri tarafından yeterli genişlikte bant şeklinde sürülmesi, orman yangınlarına hassas alanlarda ilgili kolluk kuvvetleri ve orman işletmelerince kontrol yapılması kararlaştırıldı.

Bu maksatla devriyelerin artırılmasına, ormanlarda veya bitişiğinde konaklayan arıcıların orman yangınlarına sebebiyet vermemeleri noktasında bilgilendirme toplantılarının Orman İşletme Müdürlüğünün katılımlarının sağlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına, tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmamasının sağlanmasına, tescilli yerlerde gerekli tedbirlerin alınmasına, yerleşim yerlerinde, ormana uzak yerlerde çıkan yangınlara öncelikle sorumlu belediyelerin müdahalelerinin sağlanmasına karar verildi.

Riskli günlerde çiftçiler uyarılacak

Orman yangınları açısından riskli günlerde Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanacak uyarı mesajları da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tüm çiftçilere gönderilecek.

Gaziantep'te ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklıklarının arttığını belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyuran Gül, "Ormanlara giriş çıkışlar, 15 Ağustos 2021'e kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.

Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de ormanlara girilemeyecek

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.

Niğde'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlarla sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılması için yangına hassas bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde anonslar yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesine karar verilen toplantıda, ormanlık sahaların mıntıkasında olduğu Çamardı ve Ulukışla ilçelerinin belediye başkanlıklarınca, itfaiye araçlarının bakım ve kontrolleri yaptırılarak hizmete hazır tutulması da karara bağlandı.

Denizli Valiliği ormanlara girişleri 3 ay boyunca yasakladı

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.

Ormanlık alanların içinde izin verilen yerlerle kamp alanlarında yarından itibaren 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü, tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot ve dalların yakılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yalova'da ormanlık alanlara girişler 1 Eylül'e kadar yasaklandı

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında yapılan İl Orman Yangınlarını Önleme Komisyonu toplantısında, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, 1 Ağustos-1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana girişi, orman içi yollarda ATV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı ve çadırsız kamp yapmak yasaklandı.

Piknik ve mesire alanlarında ise 19.00-07.00 saatleri arasında mangal, semaver ve benzeri ateş yakmaya kısıtlama getirildi.

Delmece Yaylası Milli Park Sahası'ndaki mesire ve piknik alanı dışında kalan kısımlarda da yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak yasaklandı.

Toplantıda, Yalova il sınırlarında anız yakılması, kırsal alanlarda ot, çöp, tarla atığı, bağ-bahçe budaması artığı, yaprak ve dal parçaları ile benzeri maddelerin kontrollü yakılmasının da yasaklanması kararlaştırıldı.

Batman'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 69. maddesine göre düzenlenen orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmeliğin 32. maddesi gereğince Batman'da oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak ormana giriş çıkışların kontrol altına alınması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Piknik ve mesire yerleri dışında ormana giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'nün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapacağı, iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vereceği aktarıldı.

Açıklamada, bu kararın il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise İlçe müftülüklerince halka duyurulacağı belirtilerek, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağı kaydedildi.

Hatay'da mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre 31 Ekim'e kadar mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire alanları ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alan yakınlarında anız yakılmasına ve düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Vatandaşların duyarlılığını arttırmak için konuyla ilgili broşürler dağıtılacak ve cami hoparlörlerinden duyuru yapılacak.

Konya'da ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılması yasaklandı

Konya Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığının dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanma ve yardımlaşma konusunda bazı kararlar aldı.

Buna göre, Konya'daki Kent Ormanı ve mesire yerleri dışındaki tüm ormanlık alanlarda ormanlara girişler, her türlü piknik yapılması 31.07.2021- 30.09.2021 tarihleri arasında yasaklandı.

Kararda, ormanlık alanlara girişlerle ilgili yasaktan, ormanlardaki sürü sahipleri ile taş ocağı ve madencilik faaliyetleriyle uğraşanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ormanlık alandaki şantiyeler içinde çalışanların muaf olduğu aktarıldı.

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca yangınlarla mücadele konusunda bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş, 15 Eylül bitimine kadar yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da 31 Temmuz-30 Eylül'de tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı aktarıldı.

Piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında saat 19.00'dan itibaren ateş, mangal ve semaver yakılmasının da yasaklandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevli kişilerin haricinde vatandaşların ormanlara girişleri yasaklanmıştır. Ormanlar civarında bağ, bahçe temizliği amaçlı ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi ile anız yakılması da yasaklanmıştır. Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklanmıştır."

Kırklareli'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 12 maddelik tedbir kararı alındı.

Bu kapsamda, Kırklareli sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yetkililer haricindeki vatandaşlar giremeyecek.

Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu belirtilen açıklamada, şu kararlar yer alıyor:

"Köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini dozer, loder, kepçe hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Ayrıca açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Mustafa Pala'nın imzasıyla yayımlanan kararda, orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesinin Anayasal bir yükümlülük olmakla beraber aynı zamanda ekolojik dengenin muhafazası açısından insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Orman varlığını yok eden en büyük risklerden birini oluşturan orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğu belirtilen kararda, bu nedenle orman yangınlarının önlenmesi, yanan alanların ağaçlandırılması için vatandaşların farkındalık düzeylerinin artırılmasının yanı sıra yangına sebep olan risklerin en aza indirilmesinin önemi vurgulandı.

Son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma gibi faaliyetler ile bir takım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği vurgulanan karara göre, Gümüşhane'nin tamamında orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanırken, yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklandı.

Kararda, yangın riski taşıyan bölgelerin tespitine yönelik analiz çalışmalarının güncellenmesi ve alınan ve planlanan tedbirlerin gözden geçirilmesi, yangın söndürmede ilgili ve görevli kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun artırılması, yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye ekip ve faaliyetlerinin artırılması, yangına hassas bölgelere yakın yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların orman yangınlarının takibi ve bildirilmesi konusunda bilgilendirilmesi, yangın söndürmede kullanılan İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İdaresi, Askeri birlikler gibi kurumların mülkiyetinde bulunan araç, gereç ve ekipmanların her an kullanıma hazır bulundurulması, kolluk kuvvetleri ve orman teşkilatı görevlilerince piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidişgeliş yollarının kontrol altında bulundurulması ve şahıs-araç sorgulamalarının artırılması, kaçak odun kömürü ve katran elde etmek maksadıyla orman içerisinde ateş yakılmasının engellenmesi, anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi, yangına müdahale veya yangını soğutma çalışmalarında görevli personelin uygun teçhizat ile donatılmasına ve orman yangınları konusunda eğitimli personelin görevlendirilmesine hassasiyet gösterilmesi istendi.

Kararlara uymayanlar hakkında, Orman Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı kaydedildi.

Antalya'da ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu durumun orman yangınlarına neden olmaması için tedbir kararları alındığı belirtildi. Antalya sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, 30 Temmuz-31 Ağustos döneminde yetkililer haricindeki vatandaşların giremeyeceği aktarıldı. Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır."

Tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtildi.

Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin de etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklarına işaret edilen açıklamada, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

Uşak'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi.

Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Bursa'da ormanlık alanlara giriş 1 Eylül'e kadar yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanan Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, yangınlarla mücadele konusunda 7 maddelik tedbir kararı aldı.

Bu kapsamda, Bursa sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-1 Eylül'de yetkililer haricindeki vatandaşlar giremeyecek.

Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere vatandaşların gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında ATV, UTV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasak olacak.

Bursa ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında, Uludağ Milli Park sahasında 30 Temmuz-1 Eylül'de saat 19.00'dan sonra ertesi sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve benzeri ateş yakılmasına, Çobankaya-Bakacak yol boyunca araç park edilmesine, ormana girilmesine, kamp veya piknik yapılmasına izin verilmeyecek.

Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Orman Kanunu'nun 31 ve 32. maddesi kapsamındaki mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, piknik ve mesire yerleri dışında kalan orman alanlarına giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Alınan karar ve önlemlere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapmaları ve iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vermeleri gerekmektedir. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilmesi ve piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar tarafından, hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölümlerinde, gerekli bakımın gerçekleştirilmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınması ve gerektiğinde enerji kesintisinin uygulanması gerekmektedir. Tüm belediyelerimizin yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurmaları, Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin gözetim ve denetim yapılması kararlaştırılmıştır."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 10 maddelik tedbir kararı alındı.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos'ta yetkililer haricindeki vatandaşların girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ormanlarda piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman yakınında havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddeleri uçurmanın da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve mahalle muhtarlarınca müştereken sağlanmasına karar verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, ot, dal) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılacak."

Mersin'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Mersin Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulayacak.

Buna göre, 31 Ağustos'a kadar il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkası giremeyecek.

Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilemeyecek, piknik yapılamayacak, mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

Orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak.

Gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

Edirne'de ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır."

Samsun'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Samsun'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara vatandaşların girişinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda 1 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde Samsun sınırları içinde yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek, motorlu taşıt kullanmak, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarında 31 Ekim'e kadar saat 19.00'dan sonra ateşli piknik yapılmasına da müsaade edilmeyecek.

Karabük'te ormanlık alanlara girişler 1 Eylül'e kadar yasaklandı

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışların bugünden itibaren bir ay yasaklandığı belirtildi.

Giriş ve çıkış yasağının 30 Temmuz ile 1 Eylül arasında uygulanması ve kontrolünün Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve orman işletme müdürlüklerince sağlanacağı kaydedilen açıklamada, ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ve piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı kutlamalarda havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

İl Müftülüğünce, camilerde vaaz veya konuşmalarda orman yangınları hususunun cemaate anlatılacağı vurgulanan açıklamada, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşların olası yangında neler yapması gerektiğine yer verildi.

Açıklamada, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

Karaman'da ormanlık alanların bir kısmı girişe kapatıldı

Karaman Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanma ile yardımlaşma konusunda toplantı yaptı.

Komisyon, toplantıda aldığı kararla, 31 Temmuz-15 Eylül'de, Karaman Şehir Ormanı ve Türk Dünyası Şehir Ormanı mesire yeri, Ortaoba ile Çatak köyleri sınırları içerisinde bulunan mesire yerleri, Kazımkarabekir ilçesi Gökçimen mevkisindeki Muammer Fevzi Sarı, Ermenek ilçesi Körkuyu mevkisindeki Şehit Pilot Hasan Baysal mesire yerleri, Ermenek mesire yeri, Başyayla ilçesindeki Başyayla, Hisarönü mevkisindeki Taşharman, Sarıveliler ilçesi Göktepe Belediyesi sınırlarındaki Göktepe mesire yerleri dışındaki tüm ormanlık alanlarda girişler ve her türlü piknik yasaklandı.

Kararda, ormanlık alanlara girişlerle ilgili yasaktan, kolluk kuvvetleri, Orman İdaresinden ihaleli veya tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresince çalıştırılanlar, Orman İşletme müdürlüklerince hayvan otlatmalarına izin verilen hayvan sahipleri, ormanlık alandaki taş ve maden ocakları gibi iş yerlerinin sahipleri ile buralarda çalışanlar giriş yasağı kapsamı dışında bırakıldı.

Ayrıca enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların, nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü önlemi alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları bildirildi.

Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 9 maddelik tedbir kararı alındı. Karar kapsamda, Tekirdağ sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yetkililer haricindeki vatandaşlar giremeyecek.

Ormanların çevresinde ve içinde mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini dozer, kepçe hazır bulunduracak. Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personeli ve olanaklarından önleyici hizmetler ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecek."

Düzce

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğine işaret edildi.

Hava sıcaklığı ile beraber insani faktörlere karşı bir takım önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, İl genelinde hizmet veren tüm Kamu Kurumları ve Belediye Başkanlıklarınca, yangın anında etkin ve hızlı iletişimi sağlamak için Kriz Merkezi kurulması kararlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Son dönemde artan orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla tüm orman alanlarına resmi görevli personel dışında yürüyüş, spor, dinlenme ve sosyal her türlü etkinlik için ikinci bir emre kadar girişlerin yasaklanmasına, ormanlara giriş çıkışların yasaklanmasına, düzenli ve düzensiz mangal, semaver, ateş yakılabilecek orman içerisindeki piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarına ikinci bir emre kadar giriş çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu kullanılamayacak

Olumsuzlukların önüne topyekun mücadele ile geçilebileceğinin altı çizilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce İlindeki Orman İşletme Müdürlükleri personeli ile sorumluluk bölgesine göre ilgili kolluk kuvvetlerince müştereken sağlanacaktır. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Düğün ve benzeri organizasyonlarda, köylerde ve orman sınırlarında orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacaktır. Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Köy Muhtarlarının, ormanlarda ve orman depolarında şüpheli şekilde dolaşan yabancı şahısları, sabotaj ihtimaline karşı gecikmeksizin güvenlik güçlerine ve orman teşkilatını bilgilendirilecektir. Mücadele topyekun olduğunda sonuç verecektir. Vatandaşlarımızın bu mücadelede etkin bir şekilde görev almaları önemlidir."

Kayseri'de ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak meydana gelebilecek mevsim normalleri dışındaki hava koşullarından dolayı ilde orman yangınlarının oluşma riski değerlendirildi.

Toplantıda, il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32. maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının, 30.07.2021-31.08.2021 tarihleri arasında yasaklanmasına karar verildi.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarınca, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasına, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımından sorumlu tüm kuruluşlarca, ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hattı bölmelerinde gerekli bakımların gerçekleştirilerek, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulanması kararlaştırıldı.

Tüm belediyelerce, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturularak yangın riskine karşı gerekli iş makinelerinin hazır bulundurulmasına, kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılmasına, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanlarının kullanılmasına, aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem başlatılması karara bağlandı.

Sivas'ta ormanlara giriş yasağı uygulanacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olabilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla geçici süreyle ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Ormanda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceğini aktaran Ayhan, "Çadırlı, çadırsız kamp yapılmayacaktır. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım" değerlendirmesini yaptı.

Kırıkkale'de ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Temmuz-31 Ağustos'ta her ne maksatla olursa olsun Kırıkkale 100. Yıl Devlet Ormanı, Yuva, Hasandede, Dinek Dağı, Çelebi, Ahılı köyü, Çelebi Karabucak köyü ağaçlandırma sahaları, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri, Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki ağaçlandırma sahaları, Dinek dağı orman alanı, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki toprak muhafaza sahaları, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyü çevresindeki, Pazarcık köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahaları, Sulakyurt ilçesi Özdere ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki erozyon kontrol sahası, Kazmaca, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar ağaçlandırma sahaları, Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahaları ile her türlü orman ve ağaçlandırma sahalarına girişler yasaklanmıştır. "

Aydın’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Aydın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Ormanlık alanlara 1 kilometre mesafeye kadar (Özel mülkiyete konu arazilerde dahil) mangal, semaver, ateş vb. yakılması ile avcı ve çobanların ateş yakması yasaklanmıştır. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot vb.) yakılması yasaklanmıştır. Kaymakamlıklarca meskun mahallelerde verilen izinler dışında, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu vb. her türlü yanıcı maddenin kullanımı yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yozgat'ta ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacağını aktardı.

İl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara 31 Ağustos'a kadar girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı il idare kanunun 9 ve 66. maddeleri uyarınca girişler yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak ve orman yangınına sebebiyet verebilecek maytap, havai fişek ve benzeri malzemelerin kullanılması yasaktır. Yozgat Çamlık Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkına girişler ise saat 20.00 ile 07.00 arasında yasaklanmıştır. Çamlık Milli Parkı ile Fatih Tabiat Parkında piknik alanlarında mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Karar ve önerilere aykırı hareket edenler hakkında 6831 saylı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."

Ordu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi 1 Ekim'e kadar yasaklandı

Ordu'da, ormanlık alanlara vatandaşların girişinin 1 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel'in imzasıyla yayımlanan kararda, ülke genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenirken, son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) olumsuz hava şartlarının oluştuğu görüldü.

Ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla 31 Temmuz-01 Ekim tarihleri arasında, Ordu ili genelinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlere kesinlikle izin verilmeyecek.

Belirlenen mesire yerleri dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanlar da ateş yakamayacak.

Ormanlık alanlara yakın yerlerde anız yakılmaması, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmaması kararlaştırıldı.