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Türkiye
TRT Haber 09.12.2023 09:30

32 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Batı Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Batı Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 32 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulunuldu.

32 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

32 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için "sarı", Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Sakarya için "turuncu" uyarıda bulunuldu.

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