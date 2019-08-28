Emniyet birimlerince, şüpheli bir araçta bulunan 1 şahsın, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceği değerlendirmesi üzerine, söz konusu araç Jandarma Komutanlığı İHA desteği ile takibe alındı.

Yapılan takip sonucu araç Malatya’da durdurularak içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu sağ olarak yakalandı.

Yakalanan 3 teröristten birinin, 2015 Kasım ayında Hozat/Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığına roket, bixi ve kalaşnikof silahlar ile yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi.

Diğer teröristin, Haziran 2017 tarihinde Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde uzaktan kumandalı EYP düzeneğinin patlatılması sonucu 1 askeri personelin şehit edilmesi eyleminde kullanılan EYP'yi hazırlayan örgüt mensubu olduğu, Nisan 2018 tarihinde Tunceli Aliboğazı mevkiinde araziye döşenen 1 adet EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı eylemde patlatılan EYP'nin bahse konu örgüt mensubu tarafından araziye döşendiği belirlendi.

Yakalanan bir diğer teröristin ise, TİKKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilirken, yakalanan terör örgütü mensuplarına yönelik işlemler devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber