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Türkiye
DHA 20.01.2025 09:52

3 ilde yoğun kar: 293 yol ulaşıma kapandı

Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 293 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.

3 ilde yoğun kar: 293 yol ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’da dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kent genelinde 98 mahalle ve 157 mezra olmak üzere 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaştı.

Sıkıntı yaşanmaması için 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş

Muş merkez ve ilçelerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 11 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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