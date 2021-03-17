İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da farklı kişilerin banka hesaplarına para transferi yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar ile Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere yaptıkları baskında 9 zanlıyı yakaladı.

2,5 yılda 2 milyon liralık bahis oynatmışlar

Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, el bombası, 98 mermi ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Polisteki sorguları devam eden şüphelilerin, 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık yasa dışı bahis oynattıkları öğrenildi.