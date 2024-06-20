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Türkiye
AA 20.06.2024 17:52

3 ilde yangınlarla mücadele sürüyor

Çanakkale'nin Ezine ve Gelibolu ilçelerinde, Bursa-Balıkesir il sınırında ve İzmir Bergama'da orman yangını çıktı. Gelibolu'daki orman yangını kontrol altına alındı.

3 ilde yangınlarla mücadele sürüyor
[Fotograf: AA]

Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nce olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Kiremitoba ve Aladağ köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi.


 

"Önümüzdeki iki gün bölgemiz için riskli"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu:

"Maalesef rüzgarın hızıyla biraz yayıldı, şu an bir köyümüze bağlı bir mahallesini boşalttık. Havadan karadan müdahale ediliyor. Önümüzdeki iki gün bölgemiz için riskli. Hem rüzgar açısından; kuvvetli rüzgar bekliyoruz, hem de  ısı derecesi açısından ortalamanın 4-5 derece daha yüksek beklenti var. Vatandaşlarımızın , hassas davranmalarını özellikle istirham ediyoruz. Yangınların değişik sebepleri var; ama çoğunluğu kendi hatalarımız. 

"Geyikli anayolumuzu kapattık, alternatif yollarımız var"

Vatandaşlarımızdan bu rüzgarlı ve sıcak günlerde hassasiyet bekliyoruz. Bahçe temizliğimiz, pikniklerimiz, sigara izmaritleri bu tür konularda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Tarihi yarım adayı yangın süresince kapatmıştık, bu sabah itibariyle yangın açısından risk kalktığı için  normale döndü. Geyikli çevre yolu kapatıldı, trafik alternatif güzergahlardan sağlanıyor."

3 ilde yangınlarla mücadele sürüyor

Gelibolu'da çıkan yangın kontol altında

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde de orman yangını çıktı. Çanakkale Valisi  İlhami Aktaş, Gelibolu'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Vali Aktaş, "Yangın büyümeden kontrol altına alındı, Bu gün rüzgarın şiddeti nedeniyle 4,5 bölgede yangın çıktı. Arkadaşlarımız hepsine müdahale etti" dedi.

 

Bursa-Balıkesir sınırında ormanlık alanda yangın

Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Demirler Mahallesi yakınındaki orman yangınını söndürme çalışmasına bölge sakinleri de destek veriyor.

3 ilde yangınlarla mücadele sürüyor

İzmir'deki yangına 4 uçak ve 4 helikopter müdahale ediyor

İzmir'in Bergama ilçesinde Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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