3 ilde eğitime kar molası

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Sinop'ta taşımalı eğitime kar engeli

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Samsun'da eğitime kar molası

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacak.