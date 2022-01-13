Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

Van'ın ilk ve orta dereceli okullarında eğitime ara verildi

Van Valiliği de 14 Ocak'ta eğitime bir günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

"İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

Konya’nın 12 ilçesinde uzaktan eğitim yapılacak

Konya’nın Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" sözleri yer aldı.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı bilgisi verildi.