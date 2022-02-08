Uşak Valiliği, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar sürmesinin ve hava sıcaklığının da sıfırın altına düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslarda, okullarda süren destekleme ve yetiştirme kurslarında 9 Şubat çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personeller ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlileri de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Çankırı'da eğitime ara verildi

Çankırı genelinde etkili olması beklenen fırtına ve yağış sebebiyle, 9 Şubat günü eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden bir tanesi, 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır."

Çanakkale'nin 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararlarına göre, kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice'de 9 Ocak çarşamba günü taşımalı eğitim ve öğretim tatil edildi.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.