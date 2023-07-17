3 ilde dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı

Dün saat 14.00 sıralarında Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

[Fotoğraf: İHA]

7 ev ve 4 araç yandı

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü.

Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün otomobille çarpıştığı kazada, otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. 120 hektarlık alanda etkili olan yangın, gece de devam etti.

[Fotoğraf: İHA]

Bakanlar bölgede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Gece görüşlü heliktopterle devam eden hava müdahalesine günün aydınlanmasıyla uçaklar ve diğer helitopterler de dahil oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün 450 personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile bölge halkı, yangını söndürmek için ikinci günde de çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

2 kişi gözaltına alındı

Yangına evinin bahçesindeki sazlıkları yakmak isteyen 2 şahsın neden olduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya, “Bunu merak ettiğinizi biliyorum. Biz de bu yangının sebebinin nereden kaynaklandığıyla ilgili jandarmamız başından beri titizlikle çalıştı. Elindeki bilgiler görgü tanıkları ışığında Soğukoluk Mahallemiz, Armutçuk mevkinde iki kişi, bir evde bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef bunu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla bu ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Adli soruşturma başlatıldı ve bu arkadaşlar hakkında, bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı” ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan iki kişinin adli işlem süreci devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çanakkale

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde 2 farklı noktada başlayarak Kemel ve Yukarı Okçular köyüne sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 12 saattir sürüyor.

Bakanlar yangın bölgesini inceledi

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

'Yangın riskinin en yüksek seviyede olduğu bir dönemden geçiliyor'

Hava sıcaklıklarının yüksek, nemin düşük olması nedeniyle yangın riskinin en yüksek seviyede olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Onun için bütün vatandaşlarımızın, orman bölgesine yakın yaşayan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları için buradan çağrıda bulunuyoruz. Çanakkale'de saat 16.31’de başlayan yangın maalesef devam ediyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Kemel köyümüz boşaltılmış durumda. Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Yapıldak köylerimiz, risk altında olan köylerimiz ama şu anda köylerimizde herhangi bir ev yangınımız yok. Vatandaşın samanlığı ve damı olarak bildiğimiz mekanlarda hasarları var. Ama şu ana kadar bir ev yangınımız yok. Bölgede çok sayıda ekip var. AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri burada. Vatandaşımıza destek veriyoruz. Boşalttığımız köydeki vatandaşlarımıza, Çanakkale Valiliğimiz, yurt ayarlamış olmasına rağmen vatandaşımız şehirde bulunan kendi evlerini tercih ettikleri için şu ana kadar yurda geçen de olmadı ama her türlü tedbir alınmış durumda."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Yangın daha çok tarım arazilerine zarar verdi"

Karaloğlu, diğer köylerde de herhangi bir risk oluşması durumunda oraların tahliye planlarının hazır olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jandarmamız burada, Kızılay'ımız burada, AFAD'ımız burada, Kızılay gıda takviyesi yapıyor, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza. Şu ana kadar 14 vatandaşımız dumandan etkilenme dolayısıyla ayakta hastanelere müracaat etmiş durumda. 2 vatandaşımızın da tedavisi dumandan etkilenme dolayısıyla hastanede devam ediyor.

Özel sektöre ait bir iş makinası az önce yangına müdahale ederken maalesef ağır bir hasar almış durumda. İnşallah gün doğumuyla beraber özellikle havadan müdahaleyle, uçakların ve helikopterlerin müdahalesiyle inşallah yangın kontrol altına alınır diye temenni ediyoruz.

Yangın daha çok tarım arazilerine zarar verdi maalesef. Özellikle tarımsal alanlardaki hasar tespitlerine, zarar tespitlerine inşallah yarın hemen ekipler başlamış olacak. Bölgede arpa hasadı yapılmış ama buğday tarlalarının bir kısmının hasadın yapıldığı, bir kısmının yapılmadığını arkadaşlar ifade ediyorlar. Bu hasadı yapılmayan tarlalarda da hasarlar var. Vatandaşın hasadı yaptığı tarlalarda samanlarının zarar gördüğüyle ilgili bilgiler var. Gün doğumuyla beraber fotoğraf tam olarak ortaya çıkmış olacak. İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan bu yangını da hep birlikte söndürmüş oluruz."

"19 yangından 16'sı kısa sürede söndürüldü"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise bugün ülkenin birçok noktasında orman yangınlarının çıktığını hatırlattı.

Toplam 19 yangından 16'sının kısa sürede söndürüldüğünü anlatan Tiryaki, "3 tanesi kısa sürede müdahale edilmesine rağmen Çanakkale, Hatay Belen ve Mersin Günnar’daki yangınlarla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu ile beraber Çanakkale’de yangın bölgesindeyiz. Yangın saat 16.31 itibarıyla başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Yangından etkilenen köylerimiz var" diye konuştu.

Çanakkale'deki yangının önemli bir kısmının tarım ve orman arazilerinde olduğunu vurgulayan Tiryaki, şöyle devam etti:

"Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar da şu anda görüldüğü gibi çok şiddetli değil. 50’nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500’den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz."

Mersin

Dün, saat 18.00 sıralarında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Çok sayıda ev tahliye edildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesindeki orman yangını nedeniyle 51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu Mahallesi, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk Mahallesi, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar Mahallesi ile 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe Mahallesi'nin jandarma ekipleri tarafindan tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşlara Gülnar Anadolu Lisesi'nin pansiyonunu tahsis ettiklerini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Pehlivan, "Hava kararana kadar 10 helikopterin, hava karardiktan sonra gece görüşlü 3 helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı, halihazırda devam etmekte olan yangına arazöz, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA'lardan oluşan 78 yangin söndürme aracı, 66 iş makinesi, 539 personel müdahale etmektedir" ifadesine yer verdi.

Çalışmalara bölge halkı da destek veriyor

Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.