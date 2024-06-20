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Türkiye
AA 20.06.2024 14:06

3 ilde çıkan yangınlara müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bozuk orman alanında, Elazığ'ın Maden ilçesindeki ormanlık alanda ve Balıkesir'de tarım arazisinde yangın çıktı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

3 ilde çıkan yangınlara müdahale sürüyor

Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, orman teşkilatına destek olmak amacıyla yangının etkili olduğu bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

 

Bölgede rüzgarın da etkili olduğunu belirten Oruçoğlu, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz." dedi.

Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışması kapsamında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Elazığ'da yangın

Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Balıkesir'de tarım arazisinde yangın

İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi yakınında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Balıkesir Çanakkale Elazığ Yangın
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