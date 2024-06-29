3 ilde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışması sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgeden son durumu TRT Haber ekibi aktardı. pic.twitter.com/UEF9cHfN9I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2024

Menderes

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin saat 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

Arazisine su tutan vatandaşlardan Ahmet Coşar, yangının nasıl çıktığını anlayamadıklarını, İnönü mevkisinde çıkıp çevreye yayıldığını anlattı. Traktörüyle su getirerek yangına müdahaleye destek verdiğini kaydeden Coşar, "Şimdi soğutma yapıyorum. İleride bir ev yandı. Kozalak sıçrar diye soğutma yapıyorum" dedi.

Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi.

Bazı belediye ekiplerinin, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptığı görüldü.

TSK'ye ait 5 helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" ifadesi kullanıldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallelerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Çeşme

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.

Yangının saat 14.34'te başladığı, ekiplerin ilk müdahaleyi 14.47'de yaptığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Urla ilçesinde, İzmir-Çeşme Otoyolu kenarındaki otluk alanda da yangın çıktı.

Yangın nedeniyle İzmir'den Çeşme yönüne giden şerit yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Selçuk

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kuşadası

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Mahallesi ormanlık alanda heniz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Yangının söndürülmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ederken alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatılırken, Kuşadası'na gidecekler için trafik akışı Çamlık Mahallesi'nde veriliyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da incelemerde bulunmak için Kuşadası'na gittiği öğrenildi.