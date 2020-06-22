Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantinaya alındı.

Sivaslı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün 06.00 itibarıyla karantinaya alınan Cinoğlu köyüne giriş ve çıkışların jandarma ekiplerince kontrol edildiği kaydedildi.

Karantinaya uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası verileceği, karantinanın süresinin hastalığın seyrine göre belirleneceği belirtildi.

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Belen Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda COVID-19 vakaları tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Belen Mahallesi'nin 21 Haziran saat 24.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı.

Şanlıurfa'da 1 sokak ile 25 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Siverek ilçesinin Ayrancı Mahallesi'ndeki Çukuryanı Sokak ile kent genelinde 25 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Viranşehir ilçesine bağlı Işıldar Mahallesi'ndeki Işılca Sokak ile kentteki 13 binadaki karantina ise sona erdirildi.