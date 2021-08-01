İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

MERSİN SİLİFKE’DE ÇIKAN 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.



Böylece MERSİN’de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.



Soğutma çalışmaları devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021

Gazipaşa ve Bodrum'daki orman yanıgını da kontrol altında

Bakan Pakdemirli, Antalya Gazipaşa ve Muğla Bodrum'daki yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı.

Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.

107 orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

[Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı]

Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.