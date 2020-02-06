Manisa'nın Demirci ilçesind gece geç saatlerde etkili olan şiddetli sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Demirci-Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.

Kayseri

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de fırtına nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremiyor.