Türkiye
3 asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu28 Kasım 2019 Perşembe 09:17 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 10:20
Hakkari'de ve Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu 3 asker şehit oldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari merkez ilçesinde bulunan Davuş Tepe Üs bölgesinde 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.
Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Kaynak: AA/TRT Haber