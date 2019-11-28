Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari merkez ilçesinde bulunan Davuş Tepe Üs bölgesinde 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Kaynak: AA/TRT Haber