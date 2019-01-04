Van genelinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 62 mahallede karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda aralıksız çalıştığı belirtilen açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 300 yolun açıldığı kaydedildi.

Bitlis, Hakkari ve Muş

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hakkari il genelinde 22 köy ve 68 mezra yolunun kapalı olduğu, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Soğuktan su şebekeleri dondu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Muş'a bağlı bazı köylerde su şebekeleri dondu.

Evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Bazıları soğuktan korunmak için ev ve ahırlarını naylon ve brandayla kapladı.

Sivas'ta 28 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 1, ilçelerden Doğanşar'da 1, Gürün'de 4, İmranlı'da 19, Suşehri'nde 2 ve Yıldızeli'nde 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Erzurum

Erzurum'da aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları ise buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 24 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 8, İliç'te 5, Kemaliye'de 10, Otlukbeli'nde 3, Refahiye'de 7 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 38 köy yolu kapandı.

Söz konusu yolları açmak için 8 ekip, 7 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalar sürdürülüyor.

Tunceli

Tunceli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köye ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ekiplerin çalışmasını yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi ve sis olumsuz etkiliyor.

Iğdır'da da kar yağışı sebebiyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA