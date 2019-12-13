Türkiye
Polis Koleji sınavıyla ilgili FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı13 Aralık 2019 Cuma 08:27 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 08:49
Soruları örgüt üyelerine veren ve sınav sorularını alarak Polis Kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 64 kişinin 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını FETÖ mensuplarından önceden alarak koleje girdiği belirledi.
Bunun üzerine Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber, AA