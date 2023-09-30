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Türkiye
TRT Haber 30.09.2023 11:38

24 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Batı Karadeniz, Marmara, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz ile Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri olmak üzere 24 ilde beklenen yerel kuvvetli sağanak nedeniyle "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

24 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yerel kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu, Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması bekleniyor.

24 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

24 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı

Öte yandan kuvvetli yağış baklanan Adana, Hatay ve Osmaniye için "turuncu", Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

AKOM'dan İstanbullulara uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda saat 18.00'den itibaren saatte 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor. 

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