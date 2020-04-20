Türkiye’de son iki haftadır hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki gelecek hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Gelecek hafta sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan ile mi birleştirilecek?

Bu hafta görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma günü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Basın toplantısında 23 Nisan ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin soruya şu şekilde cevap verdi:

“23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması görüşülmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir.”

Ayrıca hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının da Cuma günkü toplantıda görüşülmediğini, bu hafta konunun gündem olabileceğini ifade etti.