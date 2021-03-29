Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 2 kentin bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Durum değerlendirmesi yapan Kurul,yeni bir karar aldı.
Bu kapsamda, Karacaören Mahallesi'nde 7 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Van'da bir mahalle karantinaya alındı
Van'ın Gürpınar ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, 6 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Otbiçer Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 804 kişinin yaşadığı mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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