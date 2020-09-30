Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Emet Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eseler köyünde COVID-19 pozitif vakalarında artış görüldüğü aktarıldı.

Bu nedenle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisini en üst seviyeye taşımak için 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, köyde ikamet eden yaklaşık 200 kişinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı duyuruldu.

Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Akçadağ İlçesi İl Hıfzıssıha Kurulu tarafından karar alınarak, Akçadağ İlçesi Durulova Mahallesi’nde COVID-19 hastaları bulunması nedeniyle, 30 Eylül günü saat 12.00’den itibaren 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.