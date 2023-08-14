Parçalı Bulutlu 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.08.2023 20:40

2 ildeki orman yangınları sürüyor

Bingöl ve Kırşehir'de başlayan orman yangınları devam ediyor. Ekipler yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

2 ildeki orman yangınları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 ildeki orman yangınları sürüyor

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

2 ildeki orman yangınları sürüyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hirfanlı köyü içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kırşehir ve civar illerden ekipler, bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek veriyor.

Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ETİKETLER
Adana Bingöl Kırşehir Orman Yangını
Sıradaki Haber
Bingöl'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:09
Bolu'da yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü
21:57
Trump, "kışkırtıcı ifadeler" kullanılmaması uyarısında bulunan yargıca yüklendi
21:53
Hindistan-Bangladeş sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu
21:52
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında 50'den fazla kişi öldü
21:53
Sinop'ta denize girmek yasaklandı
21:26
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de "Basra" sıcakları hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ