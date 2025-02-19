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Türkiye
AA 19.02.2025 09:33

2 ilde yoğun kar: 150 yol kapandı

Doğu'da soğuk ve yağışlı hava yaşamı zorluyor. Tunceli ve Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 150 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

2 ilde yoğun kar: 150 yol kapandı

Kentin bazı bölgelerine gece saatlerinden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 9, Hozat'ta 7, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38 ve Pülümür ilçesinde 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri desteğiyle çalışma başlattı.

Bingöl

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 3, Karlıova'da 20, Kiğı'da 25, Yayladere'de 12 ve Yedisu'da 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirtti.

İl Özel İdaresinin 54 hizmet aracı ve 115 personel ile köy ve bağlı yerleşim yerlerinde yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Usta, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat sahada, görevinin başında olduğunu kaydetti.

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