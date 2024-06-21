2 ilde yangınla mücadele sürüyor

Manisa'nın Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

[Fotoğraf: AA]

2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

Öte yandan rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. ve O.E. dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta orman yangını

Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile 1 helikopter sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Demirkapı köyü Bacavan Yaylası mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu yayıldı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yönlendirilen helikopterle yangına, havadan da müdahale edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında köylülerin de desteğiyle yangını kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vali Kızılkaya açıklama yaptı

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 12.15'te alınan ihbarla beraber Orman İşletme Şefliği, jandarma, Demirkapı köyü ve civar köylerde yaşayan köylülerin de desteğiyle derhal söndürme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Yangının bozuk ormanlık alanda, örtü yangını şeklinde ve etrafında yerleşim yeri olmayan sarp bir noktada meydana geldiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yangına, komşu illerden gelen takviye ekiplerin de dahil olması ile öncelikle karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca OGM'den havadan müdahale de talep edilmiş olup yapılan havadan müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yangına müdahalede kahramanca gayret gösteren orman teşkilatımıza, tüm ekiplerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dün Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabrıcemil niyaz ediyorum."

Balıkesir'deki yangın kontrol altında

Fatih Mahallesi yakınlarında arazide çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine alevlerin olduğu bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalede 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz ile birlikte toplam 26 araç ve 40 personel görev aldı.

Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.