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Türkiye
AA 06.02.2024 18:13

2 ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Ardahan'da ve Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

2 ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

Ardanuç ve Şavşat'ta da eğitime 1 gün ara 

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


 

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