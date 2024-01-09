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Türkiye
AA 09.01.2024 21:11

2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil

Soğuk ve yağışlı hava Trakya bölgesini etkisi altına aldı. Tekirdağ ve Edirne'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da okullar tatil edildi

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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