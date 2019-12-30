2 ilde DEAŞ'a şafak baskını: 15 gözaltı30 Aralık 2019 Pazartesi 07:37 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 08:16
Adana ve Kayseri'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen yabancı uyruklu 15 kişi yapılan operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu DEAŞ’lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti baskın yapıldı.
Baskın yakalanan 2’si Irak, 4’ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.
Kayseri'de 9 Iraklı gözaltına alındı
DEAŞ'a yönelik bir diğer baskın ise Kayseri'de yapıldı.
Terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 Irak uyruklu şüpheli Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün şafak vakti operasyonuyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber