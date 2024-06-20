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Türkiye
TRT Haber, AA 20.06.2024 14:06

2 ilde alevlere müdahale sürüyor

Elazığ'ın Maden ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Ezine ve Adana'nın Aladağ ilçesindeki yangınlar ise kontrol altına alındı.

2 ilde alevlere müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, orman teşkilatına destek olmak amacıyla yangının etkili olduğu bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

 

Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışması kapsamında alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Elazığ'da yangına müdahale ediliyor

Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Balıkesir'de tarım arazisinde yangın

İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekipler, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.

Ekipler, 6 arazöz ve 3 su ikmal aracının da sevk edildiği bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Adana'da orman yangını kontrol altında

Aladağ'da anız yakılan alanda alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken jandarma, anız yakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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