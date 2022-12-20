Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilçede eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Afşin ve Adana'nın Tufanbeyli ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı.
Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı Meteoroloji Adana
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