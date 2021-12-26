2 çocuğa saldıran pitbullu halı sahaya kilitlediler
İstanbul Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, saldırgan pitbullu halı sahaya kilitleyerek önlem aldı.
Sultangazi'de başıboş gezen pitbullun saldırısı sonucu yaralanan 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger, Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Köpeği halı sahaya kilitlediler
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan pitbullu halı sahaya kilitledi.
Bir süre sonra belediye ekiplerinin müdahale ettiği köpek, uyutularak güvenli bölgeye götürüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Denizli'de de 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Köpeğin sahibi gözaltında
Olayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu 24 yaşındaki M.A.'yı gözaltına aldı.
Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.
"Köpek salınmıştı ve hiçbir önlemi yoktu"