İran ve Irak sınırının kesişiminde yer alan Mirgesav Üs Bölgesi'nin kontrolünü sağlayan Mehmetçik 7 gün 24 saat görev başında.

TRT Haber Muhabiri Doğancan Aksoy'un izlenimlerini Kameraman Mikail Sevinç karadan ve havadan görüntüledi.

Ulaşım helikopterle sağlanıyor

Terörle mücadele ve sınır güvenliğinde oldukça önemli ve stratejik bir öneme sahip Mirgesav üs bölgesi 2 bin 800 metre yükseklikte bulunuyor. Yılın büyük bir bölümü karlarla kaplı olan zorlu coğrafyaya yalnızca usta pilotların kullandığı helikopterlerle ulaşılabiliyor.

33 modüler üsten biri olan Mirgesav son teknoloji ile donatılmış

2016 yılında kurulan Mirgesav üs bölgesi Türkiye’nin en ucunda bulunuyor. Bölgede üs bölgesinin kurulması ile birlikte hem kaçakçılık faaliyetleri hem de terör geçişi tamamen sonlandırılmış durumda.

Mirgesav, ASELSAN tarafından üretilen 33 Modüler Üs Bölgesi'nden biri. Havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapı, yüksek teknoloji ürünleri ile donatılmış durumda.

Banyo, tuvalet, koğuş ve dinlenme alanları korunaklı yapı içinde

Üssün içinde 8'er kişilik koğuşlar, banyo, tuvalet, berber ve terzi gibi yaşam alanları var. Askerler boş vakitlerinde spor yapıyor, televizyon izliyor veya kitap okuyor. Yemekler de üsteki mutfakta, her öğün, taze olarak hazırlanıyor.

Kış aylarında üsse ait tüm yapılar kar altında kalıyor

Üs bölgesinin dışında ise yaşam bambaşka. Yoğun kar yağışı dolayısıyla üs neredeyse tamamen kar altında. Üs bölgesinde zorlu kış koşullarına uygun olarak dizayn edilmiş. Yer yer 5 metreyi aşan kar yüksekliğinde mevziler arası irtibat tünelleri oluşturmuş.

Tüm bu zorlu koşullara rağmen Mehmetçik bir an olsun görevini bırakmıyor. Eli tetikte sınırı korumaya devam ediyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Mikail Sevinç