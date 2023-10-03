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Türkiye
TRT Haber-AA 03.10.2023 06:33

18 ilde PKK'nın 'hücre' yapılanmasına operasyon: 90'a yakın gözaltı var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Uyuyan Hücre' operasyonunda şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.

18 ilde PKK'nın 'hücre' yapılanmasına operasyon: 90'a yakın gözaltı var
[AA (Arşiv)]

MİT'in, söz konusu terör örgütünün sözde askeri istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Türkiye içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucu örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı.

Emniyet birimleriyle sağlanan koordinasyonun ardından, MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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