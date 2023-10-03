18 ilde PKK'nın 'hücre' yapılanmasına operasyon: 90'a yakın gözaltı var

MİT'in, söz konusu terör örgütünün sözde askeri istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Türkiye içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucu örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı.

Emniyet birimleriyle sağlanan koordinasyonun ardından, MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.