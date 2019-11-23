Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Polis helikopteri ile Özel Harekât ekipleri ve drone'ların kullanıldığı operasyonda, evlerde arama yapıldı. 1720 polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve Özel Harekât polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşı ile açarak arama yaptı.

Helikopter ve dedektör köpek kullanıldı

Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Dedektör köpek 'Unix'in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, çok sayıda sürgü konulduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

24 saat süren operasyon kapsamında 68 ev, 265 umuma açık yer, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şüpheli kişi üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 2 kilo 400 gram eroin, 2,5 kilo esrar, 450 gram metamfetamin, 350 gram bonzai ve 610 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 7 hassas terazi, 8 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi ve 61 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA