Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ'nün silahlı kuvvetlerdeki gizli yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 26 şüpheli arasında muvazzaf askerler de var.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 7'si muvazzaf, 15'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü sivil sorumlu olmak üzere 26 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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