Meteoroloji`nin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu sebeple bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

İstanbul

İstanbul`da Meteoroloji`nin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Aksaray

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta üç gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

Elazığ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele, 29 Ocak tarihine kadar idari izin verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele verilen izin uzadı.

Vali Ömer Toraman, “Halen devam eden buzlanma ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle; Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29.01.2022 tarihine kadar idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak`a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak`a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini de aktardı.

Malatya

Malatya'da devam eden yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığındaki azalma sebebiyle yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Tunceli

Tunceli Valiliği`nden "Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekler" açıklaması yapıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği, kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de ara verildiğini duyurdu.

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıkladı.

Çankırı

Çankırı`da olumsuz hava koşulları nedeniyle idari izinli sayılan engelli ve hamile kamu personelinin izinleri, il genelinde 26, 27 ve 28 Ocak`ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelinin, 26-27 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağını söyledi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 3 gün idari izinli sayılacağını söyledi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Ümit, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta 3 gün süreyle idari izinli sayılacağını kaydetti.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanmalardan dolayı kamuda çalışan engelli ve hamile personele 3 gün izin verildiğini duyurdu.

Vali Atay, yaptığı açıklamada, buzlanma ve don olaylarını değerlendirdiklerini belirterek, "Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları gözönünde bulundurularak, 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün, kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele uygulanan idari iznin, bir gün uzatılmasına karar verildi.

Karaman

Karaman'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar, 27 Ocak'tan itibaren 2 gün idari izinli sayılacak.

Tokat

Tokat'ta il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin, 27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Adana

Adana'nın Aladağ ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava şartları etkili oluyor.

Aladağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu nedenle 27 Ocak Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Karabük

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin bugün ve 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılmasına karar verildiğini aktardı.