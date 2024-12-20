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Türkiye
TRT Haber 20.12.2024 13:51

16 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun iç ve batısında yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 16 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

16 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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Ayrıca, Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatısında Antalya'da ise sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı öngörülüyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla için "turuncu", Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

16 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının ise artarak kuzey ve batı kesimler ile zamanla doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacaeğı tahmin ediliyor. 

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